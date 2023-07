1100 Jugendliche mit Feuereifer bei Leistungschau

Die Stockerlplätze

Im Bewerb Bronze hatte Pinkafeld vor Winden am See und Weiden am See die Nase vorn. Im Bewerb Silber gewannen die Wettkämpfer aus Weiden am See vor Pinkafeld und Steinberg. Beim Jugend-Cup traten die neun schnellsten Bewerbsgruppen um die begehrte Wandertrophäe an, wo sich Weiden am See vor Pinkafeld und Deutschkreutz-Girm/ Haschendorf/Unterpetersdorf durchsetzte.