SPÖ ist bei Projekt für Pfleger aus Vietnam uneins

Viele Wege führen in die blau-gelbe Pflege. Das weiß man auch in Vietnam. Um dem Mangel an Pflegern entgegenzusteuern werden auf Initiative der Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und in enger Kooperation mit der IMC Fachhochschule Krems 150 Pfleger ins Land geholt. - die „Krone“ berichtete. Die Pfleger von morgen werden auf der Universität Hanoi drei Semester lang in Deutsch unterrichtet und kommen dann zur Ausbildung nach Krems. Ab 2025 sollen sie in NÖ eingesetzt werden können.