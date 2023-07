Djokovic: Energieschub von Vonn und Beckham

Wird Federer-Rekord eingestellt?

Während Federer sich aus der Rekordjagd inzwischen ausgeklinkt hat, kann Grand-Slam-Rekordsieger in genau dieser Kategorie in Wimbledon den nächsten Meilenstein setzen. Mit seinem achten Wimbledon-Titel würde er eben mit Federer gleichziehen. In der zweiten Runde hatte der 36-jährige Serbe jedenfalls kaum Mühe. Zwei Sätze lang dominierte er den 38-jährigen Wawrinka völlig, nur im dritten musste er ins Tiebreak.