Michael Mittermeier: „Hatten vier Totgeburten“

Kein verharmlosen

Die Trauer baute er in seinem neuen Programm ein. Seine Familie unterstützt ihn. „Meine Frau und meine Tochter waren auch in dem neuen Programm. Meine Frau hat mich danach in den Arm genommen und mir gesagt, es wäre das beste Programm, was ich je gemacht habe“, berichtete er.