Trari, trara! Seit 1851 hat Linz eine Feuerwehr

Start mit 14 jungen Männern

Linz wuchs und wuchs, Industrie siedelte sich an, die Einsätze wurden von Jahr zu Jahr mehr. Und als die Stadt 1932 bereits 108.000 Einwohner zählte, entschloss man sich zur Gründung einer Berufsfeuerwehr, die am 2. Juni 1933 mit 14 jungen Männern ihren Bereitschaftsdienst im 24-stündigen Wechseldienst aufnahm. 1959 wurde die Hauptfeuerwache an der Wienerstraße bezogen, 1976 wurde die Feuerwache Nord in Urfahr eröffnet.