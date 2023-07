Darum traf Linzer Bürgermeister nicht auf Babler

Seit 17 Jahren feiert der Bund Sozialdemokratischer Akademiker seine Rote Nacht. Doch an eine Stimmung, wie am Donnerstag beim Linzer Schloss, konnte sich keiner der Anwesenden erinnern. Jubelschreie und Standing Ovations gab es gegen 20.30 Uhr. Der Grund: Der neue Bundesparteichef Andreas Babler trat sozusagen als Stargast auf. Als hätte er es vorausgeahnt, dass ihm der neue „Heilsbringer“ der Sozialdemokratie die Show stehlen könnte, kam einer, der sonst immer für seine feurigen Reden bekannt war, erst gar nicht: Bürgermeister Klaus Luger ließ das Treffen aus - und das, nachdem er Babler am Wochenbeginn noch via Medien scharf kritisiert hatte.