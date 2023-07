Lkw stürzt 40 Meter ab: Lenker bei Stunt verletzt

Lenker bei Absprung leicht verletzt

Der 43-Jährige versuchte noch, die Handbremse anzuziehen. „Der Lkw begann jedoch bereits, den Abhang hinunterzurollen“, heißt es von den Ermittlern. Wie in einem Actionfilm gelang es dem Lenker noch rechtzeitig abzuspringen. Das Fahrzeug stürzte in Folge rund 40 Meter über den Berghang ab. Durch den „Stunt“ wurde der Tiroler lediglich leicht am Unterschenkel verletzt. Am Lkw entstand ein Totalschaden. Die Florianijünger sicherten das Fahrzeug. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung.