NEOS wollen Wälderexpress auf Schiene bringen

Neben besseren Bedingungen in Sachen Kinderbetreuung möchten sich die Pinken natürlich auch für andere Anliegen einsetzen. In einem mehrmonatigen Prozess wurden gemeinsam mit Experten und Bürgern einige „Leuchtturmprojekte“ erarbeitet. „Wir wollen den Menschen ein Bild davon geben, wie eine positive und fortschrittliche Zukunft aussehen kann und was alles in Vorarlberg möglich ist, anstatt immer nur zu bremsen“, erklärte Gasser.