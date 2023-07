Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Die acht Monate junge, sehr verspielte Mischlingshündin Romy ist menschenfreundlich und auch mit anderen Hunden gut verträglich. Die liebe Hündin hat in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt, reagiert daher in neuen Situationen verunsichert. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Land - gerne an der Seite eines souveränen Zweithundes. Interessenten könne sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.