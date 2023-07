Dreijähriger lief auf Schutzweg gegen Auto

Es ist wohl die Horrorvorstellung für alle Eltern: Eine in Graz lebende Mutter stand am Donnerstagnachmittag mit ihren drei Kindern am Gehsteig in der Fröbelgasse (Bezirk Lend), als sich ihr dreijähriger Sohn von ihr losriss und auf die Straße lief. Er wurde von einem Fahrzeug überrollt, verletzte sich aber zum Glück nicht lebensgefährlich.