Kommt es zu einem Comeback bei Red Bull Racing?

In Spielberg war zuletzt auch Chalem Yoovidhya (die Familie hält mit 51% die Mehrheit am österreichischen Unternehmen) zu Gast bei der Formel 1. „Von den Thailändern gibt es große Unterstützung, Chalem war heuer schon in Bahrain und Monaco zu Gast. Wir nehmen diese vermehrte Präsenz natürlich sehr positiv zur Kenntnis“, sagt Dr. Marko.