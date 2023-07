Ein Feuerwerk des Humors und Romantikflair

Direkte Verbindung

Omar Sarsam lässt in „Sonderklasse“ (26. Juli) die Grenzen zwischen Kabarett und Anekdoten aus der Arztpraxis verschwimmen. Hier gibt es nur mehr Restkarten. Gernot Kulis (27. Juli) gibt in der Show „Hold the Line“ sein Bestes als Ö3-Callboy: „Ich telefoniere auch live! Das Telefonnetz soll ja am Pöstlingberg mit Blick auf Linz am Besten sein. Deswegen zieht es mich in den Rosengarten!“