Luxus-Garage: Millionen-Umbau hat ein Nachspiel

Der Gemeinderatsklub der ÖVP Graz macht jetzt Nägel mit Köpfen! Donnerstagnachmittag setzten die Mandatare ihre Unterschriften auf ein Schreiben an Stadtrechnungshofdirektor Hans-Georg Windhaber. Wie die „Krone“ am Wochenende öffentlich machte, beantragt man ja die „dringende Prüfung“ des geplanten Luxus-Umbaus der Bim-Garage in der Steyrergasse. Und zwar wegen „der Kostensteigerung von 156 Millionen auf 230 Millionen Euro“, wie es in dem uns vorliegenden Brief heißt.