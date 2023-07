Ein Kultur-Wochenende vollgepackt mit Highlights

Ein buchstäblich klingendes Wochenende steht vor der Tür, denn es gibt jede Menge Musik am Veranstaltungskalender. Egal ob Klassik, Rock oder Pop, hier wird jeder fündig. Ein Stück weit ruhiger geht es beispielsweise in Braunau zu, wenn Goethes Faust am Kirchenplatz zum Besten gegeben wird. PS-Fans kommen beim Stock-Car-Rennen in Uttendorf auf den Genuss, wenn die Boliden für Action sorgen.