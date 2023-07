Beliebtes Lokal in der Innenstadt sucht Pächter

Neo-Gastronomen haben in Linz die Qual der Wahl

Fakt ist: Gastronomen, die aktuell interessiert daran wären, sich in Linz neu zu erfinden, hätten durchaus eine breite Auswahl, wenn man die Immo-Onlineplattform durchscrollt. Neben dem „2 Raum“ wird auch im für seine Hausmannskost beliebten Poschacher Stüberl in der Wiener Straße ein Nachpächter gesucht. Wer sich lieber um ein gut frequentiertes Lokal in einem Shopping Center umsehen will, wird aktuell etwa im Einkaufszentrum Interspar in der Industriezeile fündig. Im Paul Hahn Center würde man sich genauso über einen neuen Gastrobetreiber freuen wie im netten Café in der Honauerstraße oder in einem Pizza- und Schnitzelhaus in der Unionstraße.