Himmlische Erfolge mit höllisch guter Musik

Aber die Kasemattenbühne am Schloßberg hat auch ihre Limits: „Mehr als 1700 Besucher gehen nicht rein - bei gleich bleibenden Ticketpreisen ist der Spielraum für uns begrenzt“, sagt Caser. Vor allem, weil die Teuerung auch Veranstalter trifft: „Bands verlangen bis zu 40 Prozent mehr. Das bedeutet, manche Bands sind einfach zu teuer für eine Location wie den Schloßberg.“ Der logische Schritt: „Wir erweitern unser Angebot - bleiben der Steiermark aber treu und rücken noch näher an unsere Heimat in Eisenerz“, sagt Caser.