Bei Cocktail-Garten und Pool Party wird es heiß

Cocktails im Roku Summer Garden

Wer es entspannter angehen mag, ist beim Roku Summer Garden auf der Terrasse des Hotel SO/ (2., Praterstraße 1) richtig. Täglich von 10 bis 20 Uhr werden Premium-Cocktails und feinste Kulinarik in japanischer Atmosphäre geboten. Wir verlosen 20 x 2 Gutscheine für leckere Drinks. Mitmachen können Sie gleich hier unten am Ende des Beitrags.