Bei Gemeindefinanzen holt Elixhausen zweiten Platz

Gemeinde geht jetzt mehrere Bauprojekte an

Jetzt hat Elixhausen Geld für anstehende Projekte. Ganz vorne steht der Umbau oder Neubau des Kindergartens. Derzeit ist ja eine Kindergartengruppe im Gemeindeamt, und ab Herbst eröffnet am Gemeindeamtsparkplatz in einem Container eine alterserweiterte Gruppe. Zuerst wird aber der Probenraum der Ortsmusikkapelle vom Kindergarten abgesiedelt.