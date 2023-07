Miese Noten für Finanzen der Kärntner Gemeinden

Beim Gemeindeatlas der besten 250 Gemeinden in Österreich glaubt man erst, dass die Karte unvollständig sei. So leer erscheint unser Bundesland. Denn nur drei Gemeinden haben es unter die besten 250 geschafft. St. Kanzian am Klopeiner See (siehe Interview links), Keutschach am See und Eberndorf „retten“ auf den Plätzen 212, 221 und 241 die Kärntner Ehre. Doch keine von ihnen erreicht ein „Sehr gut“. Die im Ranking weit abgeschlagene Landeshauptstadt steht sogar an der Grenze zu einem „Befriedigend“.