PSG vor Verkündung: Luis Enrique schon in Paris

Die Verkündung von Luis Enrique als neuem Trainer von Paris Saint-Germain steht offensichtlich kurz bevor. Laut Informationen der französischen Hauptstadt-Zeitung „Le Parisien“ befand sich der 53-jährige Spanier am Dienstag bereits in Paris, um einen Vertrag zu unterschreiben. Und sein aller Voraussicht nach designierter neuer Arbeitgeber kündigte für diesen Mittwoch um 14.00 Uhr eine Pressekonferenz auf dem neuen PSG-Campus an.