„Bürgerkriegs-Milieu“ und „Ghettos“

Laut Andreas Mölzer existiere in Frankreich schon seit langer Zeit revolutionäres Bürgerkriegspotenzial: „Der tödliche Schuss des Polizisten auf den Jugendlichen war da nur noch der entscheidende Funke“, so Mölzer. Glawischnig fordert, die Bestrafung der festgenommenen Randalierer nun rasch und unmittelbar auszusprechen, damit ein Zusammenhang zwischen den herrschenden Tumulten, der spürbaren Gewalt und den dazu festgelegten Strafen erkennbar sei. Der Konflikt hätte aufgrund der migrantischen Hintergründe „aber auch eine große soziale Dimension“, so Mölzer. Die Lage in Favoriten, Wiens zehntem Bezirk, sei laut Mölzer der Lage in Frankreich bereits ähnlich, wenn in Wien auch nicht so brutal ausgetragen.