„Gras“-Plantage in Spanien: Österreicher in Haft

Bestens umsorgt von zwei Österreichern mit „grünem Daumen“, die zum Zeitpunkt des Zugriffs gerade eifrig beim „Gartln“ waren. An Ort und Stelle wurden die beiden Verdächtigen (60 und 24 Jahre alt) in Handschellen gelegt und in Zellen verfrachtet. Laut Justiz soll das Duo für die Pflege der Pflanzen und die Instandhaltung der Einrichtung verantwortlich gewesen sein.