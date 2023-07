Duo schoss in Wien vom Balkon aus auf Passanten

Getroffene Pensionistin traut sich seither nicht alleine raus

Bedrückend ist die Zeugenaussage der ebenfalls getroffenen Frau W., die mit der Tochter und deren Hund zum Tatzeitpunkt Gassi war. Die 84-Jährige wurde am Fuß getroffen: „Weh tut mir der Fuß imma no. Des war a ganz a schöner Schlag“, sagt die rüstige Dame im Wiener Dialekt. „I leb seit 60 Jahren in Simmering, aber des hab i no nie erlebt. Allein trau i mi jetzt gar nimma raus“, berichtet sie.