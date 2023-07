„Andreas Babler ist ein frommer Knecht“

„Babler ist ein frommer Knecht und will mit seinen Botschaften die SPÖ nach links abdichten, Mölzer hingegen ist ein Sünder“, so der Ex-FPÖ-Politiker ironisch-selbstkritisch. Für ihn bringe die Diskussion um „Tempo 100“ nichts. Auch Eva Glawischnig räumt ein, dass es dazu auch zu ihrer politischen Zeit bei den Grünen keine einheitliche Meinung gegeben habe. Außerdem, auf ihr Fahrverhalten gemünzt: „Ich bin eine Schnecke und fahre schlecht Auto“. Wenn es irgendwie geht, nehme sie den Zug, das Auto fahre sie hingegen nur in seltenen Fällen. Insgesamt war aber erkennbar, dass bei beiden „Tempo 100“ nicht auf große Begeisterung stößt.