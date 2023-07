Riesenschmetterling in Garten von Wiener gelandet

Nachtfalter in ihren Populationen stark rückläufig

Der Nachtfalter kann eine Spannweite bis zu 17 Zentimeter haben und ist der größte Schmetterling in Mitteleuropa. Seinen Namen hat das Insekt, weil es in Europa zum ersten Mal in Wien entdeckt wurde. In Österreich findet man es im Osten, bis ins nördliche Weinviertel und auch in den Südalpen. Tragisch: Die Art ist in ihren Populationen stark rückläufig. Umso mehr durfte sich der Wiener freuen, so ein prachtvolles Tier zu bestaunen.