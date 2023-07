„Keine Scheu, unsere Körper auch zu zeigen!“

„Ich mache viel Sport und achte auf eine gesunde Ernährung, somit habe ich kein Problem damit, meinen Körper auch zu zeigen“, so Valentina. Außerdem gibt die amtierende Miss Austria preis, wie sie die Aufregung um die gewagte Kleiderwahl im glamourösen Finale erlebt hat. Aber nicht nur mit ihrer Schönheit überzeugen Valentina und Alexander: Während Alexander sich am Ende seines Studiums der Molekularbiologie befindet, steht auch Valentina kurz vor dem Abschluss ihres Studiums in Mathematik und Geschichte auf Lehramt. Gemeinsam möchten sie ihren frisch erworbenen Titel nutzen, um ihre inspirierende Botschaft zu verbreiten. Im Interview mit krone.tv-Moderatorin Birgit Waldsam verraten sie ihre Träume und Pläne für die aufregende Zeit, die vor ihnen liegt.