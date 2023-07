„Diese Strategien führen zu mehr Selbstvertrauen“

Frauen haben in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte im Geschäftsleben gemacht. Heutzutage sind sie in Führungspositionen anzutreffen, gründen ihre eigenen Unternehmen und setzen sich in verschiedensten Branchen erfolgreich durch. Ein wichtiger Faktor, der Frauen dabei vorantreibt, ist das eigene Selbstvertrauen - die Überzeugung, dass man alles erreichen kann. Dipl. Mentaltrainerin und Female Business Coach Judith Niedl begleitet Frauen, ihre Ziele zu erreichen und selbstbewusst aufzutreten.