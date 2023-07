Hausbesitzer (73) vertrieb Einbrecher

Plötzlich verließ ihn der Mut und er flüchtete schnellstmöglich! Ein Unbekannter brach am Wochenende in ein Wohnhaus in Lamprechtshausen ein. Der Mann zwängte am frühen Samstagmorgen ein gekipptes Fenster auf und gelang so in das Erdgeschoss des Wohnhauses. Dort überraschte ihn allerdings der Eigentümer. Der Einbrecher sprang fluchtartig aus dem Fenster und lief davon. Eine Fahndung der Polizei blieb bislang vollkommen erfolglos.