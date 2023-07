Männer wollten in Wohnhaus in Wien einbrechen

In Wien kam es am Wochenende zu einem weiteren Einbruch. Diesmal allerdings in einer Wohngegend. Der Vorfall ereignete sich mitten in der Nacht. Der Hausbewohner bekam einen ordentlichen Schreck, als er zwei Gestalten in seinem Garten wahrnahm. Die beiden Männer wollten in sein Haus einbrechen. Der Bewohner alarmierte die Polizei.