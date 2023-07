Promi-Aufgebot: Mit dem Ferrari zum Spektakel

Auch Valentino Lazaro freut sich auf das heutige Rennen. „Vor Kurzem war ich noch in Monaco beim Grand Prix, aber so ein Spektakel in der Heimat ist natürlich ganz was Besonderes“, so der ÖFB-Kicker. Der selbst auch ziemlich rasant unterwegs ist. „Ja, meine Radarstrafen häufen sich. Und auf der Playstation bin ich ein echter Profi“, scherzte Lazaro. Ebenso gesichtet wurde Marc Janko. „Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich zum ersten Mal hier bin. Durch die Netflix-Doku hab ich mir einiges Wissen angeeignet. Die Popularität des Sports hat noch mal zugenommen“, so Janko. Aus dem Wintersportlager gesellten sich Alex Vinatzer und Lara Colturi in die Steiermark. Italiens Slalom-Bronzener von der WM 2023 hat sich selbst schon als „Rennfahrer“ bewiesen. „Ich bin schon in Imola gefahren. Mit 230 Sachen über die Strecke gefetzt. War eine coole Sache.“