Ansturm auf den Tempel der Zocker

Großer Ansturm auf die Gamer-Messe Level Up im Salzburger Messezentrum. Bereits zur Eröffnung bildeten sich am Samstag um 10 Uhr Warteschlangen vor dem Eingang. Die Veranstalter rechnen bis zum Sonntagabend mit 10.000 Besuchern, oder sogar mehr. Das bunt gemischte Publikum kam bereits von Beginn an voll auf seine Kosten. Von aktuellen Computerspielen über Simulatoren, Flippern bis hin Brettspielen war für alle Interessierten etwas geboten. Auch die verkleideten „Cosplayer“ – sie stellen Spiele-Charaktere dar – waren zahlreich in der großen Halle zu sehen. Die dritte Auflage der Veranstaltung gibt sich noch facettenreicher als bisher.