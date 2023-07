Sexuelle Nötigung im Zug hat Konsequenzen

Zwölf Monate Haft und Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. So das Urteil gegen den zum Teil einschlägig vorbestraften Afghanen. Angeklagt war der Mann wegen versuchter geschlechtlicher Nötigung. Laut Staatsanwältin hatte sich der 33-Jährige im September letzten Jahres während einer Bahnfahrt zu einer 18-jährigen Frau gesetzt und masturbiert. Anfang Jänner bedrängte er zwei Frauen im Alter von 14 und 18 Jahren bei einer Bushaltestelle in Feldkirch. Als sie die Flucht ergriffen, folgte er ihnen, umklammerte die ältere und biss ihr in die Brust. Von Richterin Silke Sandholzer zu den Vorwürfen befragt, bekennt sich der Sextäter nicht schuldig.