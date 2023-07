Schüler wollen während des Unterrichts herumlaufen

Keine Vorschriften

Einig sind sich alle drei: Niemand soll den Schülern sagen, was sie anziehen müssen. Wie berichtet, ist die Diskussion über Bekleidungsvorschriften neu aufgeflammt. „Wir sind in einem Alter, in dem man sich ausprobiert“, sagt Steiner dazu. „Alle sollten sich so anziehen, wie sie wollen.“