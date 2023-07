„Unsere Sicherheitskräfte sind euch auf der Spur!“

„Wir haben gerade auf meinen Auftrag hin das Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus überarbeitet. Darin sind 61 neue Maßnahmen enthalten. Wir tun also, was wir als Land tun können. Ich lasse mir Oberösterreich nicht in ein rechtsradikales Eck drängen. Braune Ewiggestrige und gewaltbereite Männerbündnisse gibt es überall.“