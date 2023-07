Betrunkener ging mit Messer auf Polizisten zu

Begrüßte Polizisten mit Messer in der Hand

Als die Polizisten an der Wohnungstüre des 30-Jährigen klopften, öffnete dieser mit einem Messer in der Hand die Tür. Die Beamten forderten den Mann auf, das Messer fallen zu lassen, woraufhin der 30-Jährige mit dem Messer in der Hand auf die Beamten zuging.