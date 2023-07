Frau stürzt sechs Meter tief in Bachbett

Um 6.22 Uhr ging der Notruf in der Einsatzzentrale ein: Eine Person ist in den Gainfeldbach im Zentrum von Bischofshofen gestürzt. Der Bach fließt am Rathaus unter einer Brücke durch, links und rechts davon ist er durch eine Mauer befestigt. Sechs Meter geht es in die Tiefe.