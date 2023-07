Massenkarambolage in Kenia forderte Dutzende Tote

In Kenia sind bei einer Massenkarambolage laut Rettungskräften am Freitag mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. 30 weitere seien nach der Kollision eines Lastwagens mit mehreren Kleinbussen sowie Fußgängern schwerverletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden, teilte der örtliche Polizeichef Geoffrey Mayek mit.