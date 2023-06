Ende Corona-Maßnahmen ++ Krawalle in Frankreich

Nach drei Jahren Coronavirus-Pandemie enden mit heute Freitag fast alle Maßnahmen und Einschränkungen in Bezug auf Covid-19. Ab 1. Juli ist Covid-19 nun also keine anzeigepflichtige Krankheit mehr. Und: Drei Nächte in Folge hat es Krawalle im Großraum Paris und weiteren Städten gegeben. Auch in Belgiens Hauptstadt Brüssel ist es am gestern Abend zu Auseinandersetzungen gekommen. Das sind unter anderem die Themen bei den krone.tv-News am Freitag, 30.06.2023, mit Jürgen Winterleitner.