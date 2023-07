Tüfteln an Reaktor: So wird CO2 unschädlich

Wenn man eine Filmkulisse für kreatives Erfindertum kreieren müsste, würde sie wohl so aussehen, wie der Laborraum in der Chemie HTL in Kramsach. Herzstück des Gewirrs aus Behältern, Schläuchen und Computern ist ein Reaktor (nein, mit Atomkraft hat er nichts zu tun), der unerwünschtes CO2 in etwas Nützliches verwandelt, nämlich grünes Methanol. Verwendbar ist dieses beispielsweise für Bio-Treibstoffe.