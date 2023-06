Sabine Scheffknecht verlässt den Landtag

Am Ende verlässt Sabine Scheffknecht die politische Bühne doch schneller als erwartet. „Ich möchte die Weichen für die Zukunft stellen. Meine Zeit in der Politik geht zu Ende“, tat die 45-Jährige am Freitag kund. Bereits kommende Woche wird sie zum letzten Mal aktiv an einer Landtagssitzung teilnehmen. Ihr Mandat übernimmt dann Fabienne Lackner. Angelobt wird die ehemalige Junos-Landeschefin am 4. Oktober - der ersten Sitzung nach dem Sommer.