Bub (8) in Kampfsportschule zu Tode geprügelt

Eine unfassbare Tragödie hat sich in Qingdao in der chinesischen Provinz Shandong zugetragen. Ein erst Achtjähriger trat am 17. Juni dem Chongde Juying Martial Arts Sports Club in der belebten Hafenstadt bei. Doch der Bub bezahlte seine erste Trainingseinheit mit seinem Leben. Sein Kampfsporttrainer schlug auf den kleinen Anfänger ein und verletzte das Kind so schwer, dass es an seinen Verletzungen starb.