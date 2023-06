„Bis zu 80 Prozent der NFL-Spieler kiffen“

Besonders die lockeren Tests in der höchsten Football-Liga seien dafür ausschlaggebend. Spieler werden - aufgrund einer Regeländerung von 2021 - nur ein einziges Mal am Beginn der Saison während der Trainingscamps getestet. Kelce weiter: „Wenn man einfach Mitte Juli aufhört, ist alles in Ordnung. Viele Spieler hören auch erst eine Woche vor den Kontrollen auf und bestehen trotzdem, weil alle in der Hitze trainieren und sich den Hintern abschwitzen. Niemand wird mehr wirklich dafür bestraft.“