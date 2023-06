Zeugnis und Ferienbeginn für 33.000 Schüler

Betreuungsangebot während der Ferien

Die Sommerferien stellt die Eltern aber mitunter bei der Betreuung vor eine Herausforderung. Deswegen bietet das Land an 16 Standorten in allen Bezirken für zwei Wochen Lern- und Feriencamps an. Den Kindern wird dort ein abwechslungsreiches Programm geboten, das Lernen, Spiel, Sport und Spaß miteinander verbindet. Fast 2300 Anmeldungen gibt es bereits. Neu ist in den kommenden Ferien die Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen aus den Sonderschulen. 42 Mädchen und Buben sind angemeldet.