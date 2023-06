„Oma“ (69) gibt acht Männern beinharte Kommandos

Formel 1 des Rudersports

In der Formel 1 des Rudersports, für die der schwere Männer-Achter ja steht. Und für die Dieplinger das 16 m lange und 60.000 Euro teure Boot vorerst bis zum Weltcup am übernächsten Wochenende in Luzern/Sz. geleast hat. Wobei die Raten von der NÖ-Firma Fetter bezahlt werden, die der Vater von dem im Boot am zweiten Bugplatz sitzenden Harald Steininger als Sponsor aufgetrieben hat.