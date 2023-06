New Yorker an Spitze des Kunsthistorischen

In Bewegung bringen will der 54-jährige Fine, der vor seiner Wien-Tätigkeit Sammlungsleiter des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin war, einiges: So zählt etwa „der Ausbau der internationalen und nationalen Bekanntheit dieser Museen“ zu seinen obersten Prioritäten. Seinem neuen Job, den er am 1, Jänner 2025 antritt, blickt er mit großer Freude entgegen: „Ich bin voller Dank und Demut, die Sammlungen repräsentieren das Beste des menschlichen Schaffens und helfen uns, das Menschsein besser zu verstehen!“