Prostituierte für „Liebe meines Lebens“ ausgeraubt

„Ich wollte sie so schnell wie möglich bei mir haben“ - doch das Geld wurde knapp, weint der Bundesheerler vor Gericht in Wien. Was dann folgte, soll aus blinder Verliebtheit passiert sein. Er bestellte sich über eine Internetplattform in einem Etablissement in Wien-Ottakring eine Prostituierte. Der junge Mann sei davon ausgegangen, dass bei ihr ein paar Tausend Euro zu holen sein könnten.