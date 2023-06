Neuer Chef für Steirerkrone, neue Struktur in Wien

In der Wiener „Krone“-Redaktion wird unterdessen ein multimedialer Desk eingerichtet, an dem die Fäden von Print, Online und „Krone-Plus“, dem digitalen Bezahlangebot der „Krone“, gebündelt werden. Das Desk-Team, bestehend aus leitenden Redakteurinnen und Redakteuren aus allen drei Bereichen, stellt einen jeweiligen Tages-Chef. Diese bzw. dieser steuert künftig alle Kanäle in Absprache mit Dr. Christoph Dichand und Klaus Herrmann.