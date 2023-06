Krimispaß mörderisch auf Schiene gebracht

So erlaucht die Fahrgäste im Orientexpress sind, die der Spürhund mit dem kecken Schnauzer allesamt des Mordes an einem Passagier verdächtigt, so stimmig ist die Besetzung in unterschiedlichsten sprachlichen Akzenten: Als eleganter Hercule mit messerscharfem Kalkül überzeugt Günther Herbst in naserümpfender Eitelkeit, stilvoll und verführerisch-kokett Christina Natascha Kogler als ungarische Gräfin, Wilfried Popek steht wie immer spielerisch seinen Mann, auch als edle, russische Prinzessin, Andrea Köck brilliert als aufdringliche Amerikanerin, Rollenwechsler Helmut Wachernig als kleiner Gauner und standhafter Soldat, den Edelzwirn (aus der Zeit) auf Leiber geschneidert hat Heike Mandl. Nicht verpassen!