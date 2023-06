Mopedlenkerin (15) fuhr Schüler (11) über Fuß

Ein 50-jähriger Österreicher fuhr am Mittwoch gegen 7.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Bahnhofstraße im Ortsgebiet von Kematen in Richtung NMS Kematen und blieb vor einem Schutzweg stehen, um seinen 11-jährigen Sohn aussteigen zu lassen. Hinter ihm hielt noch ein weiterer Pkw an.