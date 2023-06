Biberplage im idyllischen Stiftspark Viktring

Gesperrte Zugänge zum Stiftspark und 400 Jahre alte Bäume, die in Gefahr sind: Rund um das Realgymnasium in Viktring gibt es eine Biber-Plage. Die Tiere haben bereits ihre Spuren in dem idyllischen Park hinterlassen. Zahlreiche Bäume sind angenagt und es gibt zwei typische Biberburgen.„Mittlerweile sind es 18“, sagt ein Anrainer. Und es werden immer mehr. Durch die regen Bautätigkeiten drohen allerdings bereits Schäden. „Viele Bäume sind schon kaputt. Wer übernimmt die Haftung“, suchen Direktorin Gabriele Fenkart und Administratorin Barbara Pfeiler händeringend nach einer Lösung. Das Gymnasium hat bereits die Jägerschaft in Viktring kontaktiert. Offenbar sollen Biber ausgesiedelt oder gar erlegt werden.